Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Học tập - Chuyên nghiệp - Sáng tạo Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Nhận dữ liệu khách hàng mới từ công ty cung cấp tự động trên CRM

Gọi điện hàng ngày giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng, thay lõi lọc nước tại nhà của Công ty

Đặt lịch hẹn với khách hàng để kĩ thuật đến cung cấp dịch vụ

Cập nhật thông tin chăm sóc khách hàng lên hệ thống quản lý

Báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện công việc hiệu quả hơn

Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý

Ra Tết đi làm luôn

Yêu Cầu Công Việc

Kiến thức:

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 3 tháng Telesales, CSKH, Tư vấn viên, tổng đài viên,... trở lên; hoặc kinh nghiệm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng. (Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm)

Có kiến thức về bán hàng

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhiều năng lượng, không nói ngọng, nói lắp

Kỹ năng xử lý tình huống

Kỹ năng làm việc độc lập & làm việc nhóm

Kỹ năng tin học văn phòng

Thái độ phẩm chất:

Nghiêm túc, trung thực, máu lửa

Nhiệt tình & trách nhiệm cao, ham học hỏi trong công việc

Có mong muốn phát triển sự nghiệp, gia tăng thu nhập và ổn định

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND

