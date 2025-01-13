Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
- Hà Nội: Học tập
- Chuyên nghiệp
- Sáng tạo Môi trường trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển Mỗi cá nhân hiểu rõ chức trách và nhiệm vụ của mình Luôn đề cao sự hợp tác và tinh thần đồng đội CBNV được cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Nhận dữ liệu khách hàng mới từ công ty cung cấp tự động trên CRM
Gọi điện hàng ngày giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng sản phẩm dịch vụ bảo dưỡng, thay lõi lọc nước tại nhà của Công ty
Đặt lịch hẹn với khách hàng để kĩ thuật đến cung cấp dịch vụ
Cập nhật thông tin chăm sóc khách hàng lên hệ thống quản lý
Báo cáo và đề xuất giải pháp thực hiện công việc hiệu quả hơn
Thực hiện các công việc phát sinh theo sự phân công của quản lý
Ra Tết đi làm luôn
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 3 tháng Telesales, CSKH, Tư vấn viên, tổng đài viên,... trở lên; hoặc kinh nghiệm nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng. (Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm)
Có kiến thức về bán hàng
Kỹ năng:
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhiều năng lượng, không nói ngọng, nói lắp
Kỹ năng xử lý tình huống
Kỹ năng làm việc độc lập & làm việc nhóm
Kỹ năng tin học văn phòng
Thái độ phẩm chất:
Nghiêm túc, trung thực, máu lửa
Nhiệt tình & trách nhiệm cao, ham học hỏi trong công việc
Có mong muốn phát triển sự nghiệp, gia tăng thu nhập và ổn định
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI