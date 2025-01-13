Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (Telesale)

Tư vấn sản phẩm và báo giá

Chốt đơn và lên đơn hàng

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi

Có laptop cá nhân

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, chấp nhận sinh viên mới ra trường đang chờ bằng.

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 20tr/tháng (lương cứng + % doanh số + thưởng)

Phụ cấp ăn trưa

Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, ...

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Có cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH

