Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tiếp nhận Data khách hàng từ bộ phận MKT
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (Telesale)
Tư vấn sản phẩm và báo giá
Chốt đơn và lên đơn hàng
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8 - 20tr/tháng (lương cứng + % doanh số + thưởng)
Phụ cấp ăn trưa
Môi trường làm việc trẻ, năng động và chuyên nghiệp
Được thỏa sức học tập phát triển bản thân, hướng dẫn và đào tạo kỹ năng chuyên môn.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động: BHXH, sinh nhật, lễ Tết, teambuilding, du lịch, ...
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Có cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
