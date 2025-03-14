Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Tìm kiếm, lập kế hoạch, tiếp cận khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá để tư vấn bán các sản phẩm của công ty
Phối hợp với các phòng ban khác để theo dõi cung cấp dịch vụ tổ nhất cho khách hàng
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học có kiến thức cơ bản về XNK
Tiếng Anh thành thạo ( nói được tiếng Trung/ Hàn là một lợi thế)
Ngoại hình ưa nhìn , giao tiếp tốt
Nhiệt tính, kiên trì
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sales/ chăm sóc khách hàng logistics 6 tháng - 1 năm
Tiếng Anh thành thạo ( nói được tiếng Trung/ Hàn là một lợi thế)
Ngoại hình ưa nhìn , giao tiếp tốt
Nhiệt tính, kiên trì
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sales/ chăm sóc khách hàng logistics 6 tháng - 1 năm
Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản (6-15tr)+ tỷ lệ incentive cao+ + phụ phấp +thưởng tết++ (cơ chế rõ ràng minh bạch)
Data sẵn có, được hướng dẫn kèm cặp bởi các sales có kinh nghiệm nhiều năm
Hệ thống hợp đồng trực tiếp với hơn 20 airlines lớn nhỏ .
Sếp tâm lý, hiểu biết rộng là mentor rất tốt cho nhân viên
Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)
Du lịch, picnics ít nhất 2 lần 1 năm đến những địa điểm hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khoẻ định kỳ
Data sẵn có, được hướng dẫn kèm cặp bởi các sales có kinh nghiệm nhiều năm
Hệ thống hợp đồng trực tiếp với hơn 20 airlines lớn nhỏ .
Sếp tâm lý, hiểu biết rộng là mentor rất tốt cho nhân viên
Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)
Du lịch, picnics ít nhất 2 lần 1 năm đến những địa điểm hấp dẫn.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khoẻ định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI