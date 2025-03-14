Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Eurowindow Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Tìm kiếm, lập kế hoạch, tiếp cận khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá để tư vấn bán các sản phẩm của công ty

Phối hợp với các phòng ban khác để theo dõi cung cấp dịch vụ tổ nhất cho khách hàng

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học có kiến thức cơ bản về XNK

Tiếng Anh thành thạo ( nói được tiếng Trung/ Hàn là một lợi thế)

Ngoại hình ưa nhìn , giao tiếp tốt

Nhiệt tính, kiên trì

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm sales/ chăm sóc khách hàng logistics 6 tháng - 1 năm

Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản (6-15tr)+ tỷ lệ incentive cao+ + phụ phấp +thưởng tết++ (cơ chế rõ ràng minh bạch)

Data sẵn có, được hướng dẫn kèm cặp bởi các sales có kinh nghiệm nhiều năm

Hệ thống hợp đồng trực tiếp với hơn 20 airlines lớn nhỏ .

Sếp tâm lý, hiểu biết rộng là mentor rất tốt cho nhân viên

Cơ hội tiếp xúc và mở rộng nhiều mối quan hệ giá trị để phát triển bản thân trong ngành

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động (8X, 9X)

Du lịch, picnics ít nhất 2 lần 1 năm đến những địa điểm hấp dẫn.

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Khám sức khoẻ định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thiên Phát Logistics Việt Nam

