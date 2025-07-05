Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM
Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 196 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 15 Triệu
Đưa ra ý tưởng video Tik Tok, sáng tạo nội dung, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết
Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video
Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tik Tok
Chụp hình, quay phim, chỉnh sửa ảnh/ video
Thực hiện triển khai các nội dung Marketing khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích Mạng xã hội Tik Tok
Có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ cao, có cảm nhận tốt về bố cục, sắp đặt.
Có kỹ năng chụp ảnh, quay dựng video. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa, dựng phim như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, CapCut...
Mong muốn cầu tiến cao và đồng hành cùng doanh nghiệp
Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức thu nhập từ 6 - 15M (Không kinh nghiệm sẽ có mức lương hỗ trợ).
Cam kết sự nghiệp, vị trí thăng tiến rõ ràng đi cùng với mục tiêu cá nhân của ứng viên.
Tham gia Teambulding, du lịch hàng năm
Teabreak mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chính trực.
Hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
