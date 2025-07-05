Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 196 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

Đưa ra ý tưởng video Tik Tok, sáng tạo nội dung, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết

Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video

Nghiên cứu trends, bắt trends, tìm hiểu cách thức hoạt động, thuật toán theo thời gian của Tik Tok

Chụp hình, quay phim, chỉnh sửa ảnh/ video

Thực hiện triển khai các nội dung Marketing khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích Mạng xã hội Tik Tok

Có tư duy sáng tạo và thẩm mỹ cao, có cảm nhận tốt về bố cục, sắp đặt.

Có kỹ năng chụp ảnh, quay dựng video. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa, dựng phim như: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, CapCut...

Mong muốn cầu tiến cao và đồng hành cùng doanh nghiệp

Năng động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 6 - 15M (Không kinh nghiệm sẽ có mức lương hỗ trợ).

Cam kết sự nghiệp, vị trí thăng tiến rõ ràng đi cùng với mục tiêu cá nhân của ứng viên.

Tham gia Teambulding, du lịch hàng năm

Teabreak mỗi buổi chiều thứ 5 hàng tuần

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chính trực.

Hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, các phúc lợi có liên quan theo quy định công ty và pháp luật hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GOLF ORDER VIỆT NAM

