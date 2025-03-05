Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 602/19 điện biên phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn và bán các sản phẩm Pet Shop, tính bill cho khách

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm

Xử lý các đơn hàng, theo dõi tình trạng giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh

Sắp xếp hàng hoá, dán giá lên các sản phẩm trưng bày

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây.

Trình độ: trung cấp trở lên.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn khi làm việc với khách hàng

Biết vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ bán hàng online

Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần học hỏi

Có kỹ năng tìm hiểu và nắm bắt thông tin sản phẩm nhanh

Tại HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện

Bạn sẽ được công ty đào tạo các chuyên môn khác nếu phát hiện bạn có năng khiếu

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL

