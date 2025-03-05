Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL làm việc tại Điện Biên thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Điện Biên:
- 602/19 điện biên phủ, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Tư vấn và bán các sản phẩm Pet Shop, tính bill cho khách
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua sắm
Xử lý các đơn hàng, theo dõi tình trạng giao hàng và giải quyết các vấn đề phát sinh
Sắp xếp hàng hoá, dán giá lên các sản phẩm trưng bày
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc trước đây.
Trình độ: trung cấp trở lên.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và kiên nhẫn khi làm việc với khách hàng
Biết vi tính văn phòng, có khả năng sử dụng các công cụ bán hàng online
Chịu được áp lực công việc cao, có tinh thần học hỏi
Có kỹ năng tìm hiểu và nắm bắt thông tin sản phẩm nhanh
Tại HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện
Bạn sẽ được công ty đào tạo các chuyên môn khác nếu phát hiện bạn có năng khiếu
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn
Lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số bán hàng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BÁCH HÓA ONL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
