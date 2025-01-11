Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH SX DV Thương Mại Phong Vũ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Triển khai và quản lý hình ảnh dịch vụ với khối cửa hàng: Thu-chi hộ, nạp rút ví điện tử, mở tài khoản ngân hàng, thanh toán Qrcode, chuyển-nhận tiền mặt, trả góp qua thẻ Tín Dụng, trả góp qua công ty Tài chính, Sim / Thẻ Cào/ Topup,…

Khai báo sản phẩm mới, điểm thưởng, kiểm soát vận hành hệ thống các DV của ngành hàng- Xây dựng và triển khai các chiến lược phát triển dịch vụ VAS mới.

Quản lý và tối ưu hóa hiệu suất của các dịch vụ VAS hiện có.

Theo dõi, phân tích và báo cáo về hiệu quả của các dịch vụ VAS.

Cập nhật thông tin thị trường về đối thủ, các thông tin liên quan và đưa ra các dự định phát triển phù hợp.

Các công việc khác theo phân công của Quản lý.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên; chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán...

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, am hiểu dịch vụ của Ngành hàng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các công ty Bán lẻ, Tài chính, Ngân hàng.

Tin học văn phòng (Excel, Word), thành thạo sử dụng trên Google Doc.

Khả năng đọc, xử lý số liệu tốt.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng sắp xếp và lập kế hoạch.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh