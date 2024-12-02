Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM và DV Tri Linh làm việc tại Điện Biên thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH TM và DV Tri Linh
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 438 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phát triển thị trường theo yêu cầu của Công ty.
- Hiểu rõ chương trình, các gói sản phẩm, chính sách, chế độ ưu đãi để giới thiệu cho các đối tác, khách hàng.
- Trực tiếp xuống các trường hợp tác hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về chính sách, sản phẩm.
- Tiếp nhận thông tin, nhu cầu từ khách hàng, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết những vấn đề phát sinh.
- Nắm bắt thông tin thị trường, khách hàng, các đơn vị cùng lĩnh vực để xây dựng chiến lực kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường.
- Tìm kiếm các nguồn khách hàng khác.
- Đảm nhận các chức năng công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing.
- Vi tính văn phòng cơ bản.
- Kỹ năng: Thuyết trình, giao tiếp tốt, xử lý tình huống, lập kế hoạch.
- Chịu áp lực và có trách nhiệm.
- Hòa động, năng động, yêu thích làm việc trong môi tường giáo dục, tiếp xúc khách hàng là giáo viên, học sinh.
- Có phương tiện di chuyển chủ động.

Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hoa hồng, phụ cấp take care theo số lượng khách hàng được phân bổ, thưởng target.
- Xét tăng lương hàng năm hoặc theo năng lực.
- Nghỉ, thưởng các dịp Lễ / Tết theo qui định công ty.
- Chế độ khác: Mừng sinh nhật, du lịch, đồng phục,... khi vào chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 216 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

