Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH TM và DV Tri Linh làm việc tại Điện Biên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - 438 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phát triển thị trường theo yêu cầu của Công ty.

- Hiểu rõ chương trình, các gói sản phẩm, chính sách, chế độ ưu đãi để giới thiệu cho các đối tác, khách hàng.

- Trực tiếp xuống các trường hợp tác hỗ trợ, tư vấn các vấn đề về chính sách, sản phẩm.

- Tiếp nhận thông tin, nhu cầu từ khách hàng, phối hợp với các bên liên quan để giải quyết những vấn đề phát sinh.

- Nắm bắt thông tin thị trường, khách hàng, các đơn vị cùng lĩnh vực để xây dựng chiến lực kinh doanh và kế hoạch phát triển thị trường.

- Tìm kiếm các nguồn khách hàng khác.

- Đảm nhận các chức năng công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh, marketing.

- Vi tính văn phòng cơ bản.

- Kỹ năng: Thuyết trình, giao tiếp tốt, xử lý tình huống, lập kế hoạch.

- Chịu áp lực và có trách nhiệm.

- Hòa động, năng động, yêu thích làm việc trong môi tường giáo dục, tiếp xúc khách hàng là giáo viên, học sinh.

- Có phương tiện di chuyển chủ động.

Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng hoa hồng, phụ cấp take care theo số lượng khách hàng được phân bổ, thưởng target.

- Xét tăng lương hàng năm hoặc theo năng lực.

- Nghỉ, thưởng các dịp Lễ / Tết theo qui định công ty.

- Chế độ khác: Mừng sinh nhật, du lịch, đồng phục,... khi vào chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM và DV Tri Linh

