Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn làm việc tại Điện Biên thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 222 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Chăm sóc các đối tác, khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới;
Tiếp nhận đơn hàng, phối hợp với bộ phận kho xử lý đơn hàng cho khách.
Tham gia thực hiện các hoạt động hội chợ, bán hàng, quảng bá sản phẩm của công ty.
Hiểu biết các thông tin về sản phẩm của công ty.
Thực hiện các nghiệp vụ và công việc khác do Trưởng phòng và Ban Giám đốc chỉ đạo.
Chấp nhận đi công tác tỉnh (nếu có)
Giờ làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 6

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam;
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm bán hàng từ 2 năm.
Sức khỏe tốt;
Kỹ năng tổ chức, triển khai công việc độc lập và quản lý thời gian tốt;
Kỹ năng giao tiếp tốt;
Chịu được áp lực công việc;
Nhiệt tình, năng động và trách nhiệm trong công việc;
Đam mê công việc kinh doanh;
Khả năng chăm sóc và thấu hiểu khách hàng tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Phẩm chất cá nhân: Tư duy tốt, trung thực, thái độ tích cực, chuyên nghiệp.

Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động; chính sách lương và phúc lợi cạnh tranh.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Du lịch hàng năm, team building, hoạt động event nội bộ sôi nổi, hấp dẫn;
Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13 và nghỉ phép theo quy định;
Phụ cấp cơm trưa, trang thiết bị phục vụ công việc và giữ xe miễn phí;
Cơ hội thăng tiến, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng;
Các chế độ phúc lợi theo quy định của Luật lao động và chế độ riêng dành cho nhân viên của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Công ty cổ phần văn hóa sách Sài Gòn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 222 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

