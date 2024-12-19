Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT làm việc tại Điện Biên thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - FPT Shop, 504 Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên - FPT Shop, Tổ dân phố 6, Tân Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng.

Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.

Cập nhật thông tin khách hàng, sản phẩm đã được bán ra lên hệ thống.

Thu tiền chính xác, xuất hóa đơn cho khách hàng.

Hỗ trợ cài đặt ứng dụng và phần mềm cơ bản cho các dòng ĐTDĐ/Laptop.

Tiếp nhận và xử lý các trường hợp bảo hành liên quan đến phần mềm sản phẩm...

Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 27.

Tốt nghiệp THPT 12/12 trở lên.

Ngoại hình ưa nhìn. (Nam cao 1m65 trở lên. Nữ cao 1m55 trở lên).

Chịu được áp lực chạy doanh số KPI

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Vui vẻ, nhiệt tình, thân thiện.

Yêu thích công việc tư vấn, bán hàng.

Ưu tiên ứng viên trống toàn thời gian.

Có kinh nghiệm bán hàng trực tiếp/online, biết sử dụng các nền tảng xã hội ( tiktok, facebook, zalo,..) là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Khám sức khỏe định kỳ.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin