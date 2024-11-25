Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY
- Điện Biên:
- Tòa nhà GIC LAND, 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Điện Biên Phủ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới tiềm năng cho các sản phẩm phần mềm của công ty
Tư vấn, giới thiệu và demo sản phẩm phần mềm cho khách hàng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại
Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để hiểu rõ tính năng sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Lập báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện
Tham gia các hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm
Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, CNTT hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng
Có hiểu biết về marketing và các chiến lược tiếp thị sản phẩm phần mềm
Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết
Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng do công ty tổ chức
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
