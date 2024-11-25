Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY làm việc tại Điện Biên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Điện Biên: - Tòa nhà GIC LAND, 1B Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới tiềm năng cho các sản phẩm phần mềm của công ty

Tư vấn, giới thiệu và demo sản phẩm phần mềm cho khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật để hiểu rõ tính năng sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Lập báo cáo tình hình kinh doanh và đề xuất giải pháp cải thiện

Tham gia các hoạt động marketing để quảng bá sản phẩm

Nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực phần mềm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, CNTT hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về kinh doanh, bán hàng và chăm sóc khách hàng

Có hiểu biết về marketing và các chiến lược tiếp thị sản phẩm phần mềm

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Chủ động, nhiệt tình và có tinh thần học hỏi cao

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 + Thưởng KPI,...

Cơ hội thăng tiến rõ ràng trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng do công ty tổ chức

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm ROSY

