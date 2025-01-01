Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH P. DUSSMANN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên Phát triển Kinh doanh - Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp, Làm sạch & Quản lý cơ sở vật chất (Quản lý dịch vụ tích hợp)

Trách nhiệm chính:

Quản lý và phát triển thị trường: Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng cho dịch vụ suất ăn công nghiệp, làm sạch và quản lý cơ sở vật chất.

Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh: Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Kinh doanh về việc hoàn thành mục tiêu doanh số, lợi nhuận, và mở rộng thị phần.

Phát triển chiến lược kinh doanh: Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của doanh nghiệp.

Tạo dựng mối quan hệ khách hàng: Duy trì và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và tiềm năng, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công việc cụ thể:

Nghiên cứu và phân tích thị trường:

Phân tích nhu cầu của khách hàng trong các lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, vệ sinh làm sạch, và quản lý cơ sở vật chất.

Đánh giá các xu hướng thị trường để xác định các cơ hội phát triển dịch vụ.

Phát triển khách hàng:

Tìm kiếm khách hàng mới trong lĩnh vực công nghiệp, tòa nhà thương mại, bệnh viện, trường học, v.v.

Tiếp cận, xây dựng quan hệ với các đối tác tiềm năng và thiết lập các cuộc họp, thuyết trình về dịch vụ.

Thực hiện chiến lược đấu thầu:

Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu và tham gia vào các quá trình đấu thầu để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Xây dựng phương án cạnh tranh về giá cả, dịch vụ để thắng thầu các hợp đồng lớn.

Thương thảo và ký kết hợp đồng:

Đàm phán, ký kết các hợp đồng dịch vụ với khách hàng, bao gồm dịch vụ cung cấp suất ăn, làm sạch, và quản lý cơ sở vật chất.

Đảm bảo các điều khoản hợp đồng và duy trì mối quan hệ khách hàng sau khi ký kết.

Quản lý dự án:

Theo dõi và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dịch vụ cung cấp đúng tiến độ và yêu cầu khách hàng.

Giám sát chất lượng dịch vụ trong suốt thời gian hợp đồng và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo và phân tích:

Báo cáo định kỳ về hoạt động kinh doanh, thị trường, đối thủ cạnh tranh và kết quả đạt được cho Giám đốc Kinh doanh.

Đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh dựa trên phân tích dữ liệu thực tế.

Phối hợp với các phòng ban:

Làm việc chặt chẽ với các phòng ban kỹ thuật, tài chính, và quản lý dự án để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ đúng tiêu chuẩn.

Tham gia đánh giá và cải tiến quy trình nội bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Yêu cầu chuyên môn:

Kinh nghiệm trong ngành dịch vụ cơ sở vật chất: Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ làm sạch hoặc quản lý cơ sở vật chất.

Kỹ năng giao tiếp xuất sắc: Kỹ năng thuyết trình, thương lượng và đàm phán chuyên nghiệp, có khả năng xây dựng và duy trì quan hệ lâu dài với khách hàng.

Kỹ năng tiếng Anh: Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc với khách hàng quốc tế.

Kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược: Có khả năng phân tích thị trường, đánh giá đối thủ cạnh tranh và đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kỹ năng quản lý dự án: Có kinh nghiệm trong quản lý các dự án cung cấp dịch vụ lớn và điều phối đội ngũ thực hiện.

Yêu cầu cá nhân:

Năng động, chủ động: Ứng viên cần có tinh thần chủ động, năng động và khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tuổi dưới 45: Ưu tiên các ứng viên trẻ tuổi, nhanh nhẹn và nhiệt huyết trong công việc.

Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 3 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh