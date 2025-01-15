Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG làm việc tại Điện Biên thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Điện Biên:

- 167

- 169 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Duy trì những mối quan hệ khách hàng hiện có, thiết lập những mối quan hệ khách hàng mới, khách hàng tiềm năng thông qua các kênh tiếp thị, mạng lưới quan hệ và các hoạt động networking đặc biệt là hoạt động telesales.
- Triển khai chăm sóc khách hàng hiện có hoặc được phân công, mở rộng khách hàng mới.
- Thu thập, nhập dữ liệu khách hàng vào hệ thống.
- Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ Logistics bao gồm vận chuyển, lưu kho, quản lý hàng hóa và các giải pháp chuỗi cung ứng.
- Phối hợp và giám sát quá trình vận chuyển: Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình vận chuyển hàng hóa đúng tiến độ.
- Giám sát quá trình giao nhận hàng hóa, xử lý các vấn đề phát sinh và đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Tổ chức thực hiện thăm hỏi khách hàng, lập báo cáo phân tích ý kiến của khách hàng.
- Thực hiện tổng hợp số liệu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh hàng tháng, quý, năm để có phương án kinh doanh hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Logistics, Kinh doanh; Kinh tế Thương mại; Maketting; Ngoại thương hoặc tương đương.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí Sale Logistics
- Tiếng Anh: Đọc hiểu
- Sử dụng ứng dụng Office và CRM.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8 - 10 Triệu (Deal theo năng lực ứng viên) + Thưởng doanh số + Thưởng hiệu suất kinh doanh. Tổng thu nhập từ 20 triệu ( Không giới hạn theo năng lực ứng viên)
- Thưởng lễ tết theo quy định của Công ty; Thưởng tháng 13, Thưởng doanh thu cuối năm;
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực;
- Các chế độ phúc lợi: Cơm trưa, Sinh nhật, 8/3, 20/10, trung thu, hiếu hỉ...;
- Tham gia BHXH, nghỉ phép theo luật định;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.
- Chế độ đào tạo: Được tham gia thường xuyên và miễn phí các khóa đào tạo do Công ty.
- Được cung cấp các thiết bị văn phòng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN ĐÔNG LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: HEAD: Tầng 12, tòa nhà SRG, số 167-169 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

