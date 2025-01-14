Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TP.HCM - 279 Điện Biên Phủ, Thành phố Điện Biên Phủ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm xây dựng data khách hàng tiềm năng, tiếp cận và triển khai bán sản phẩm dầu nhớt Caltex cho các khách hàng tiềm năng trong các lĩnh vực: các nhà máy sản xuất, các đoàn xe vận tải, xe cơ giới,…

Lập kế hoạch tiếp cận, tư vấn cho khách hàng, đàm phán bán hàng

Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện có và phát triển khách hàng mới

Báo cáo công việc định kì theo yêu cầu của cấp trên

Thời gian làm việc 5 ngày/tuần (từ thứ 2 – thứ 6).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bán hàng vào các khu công nghiệp,

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt và trung thực.

Chịu khó, ham học hỏi và cầu tiến.

Làm việc có kế hoạch, có khả năng chịu được áp lực công việc

Biết Tiếng Anh, tiếng Trung giao tiếp là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GLC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8tr -15tr hoặc có thể thỏa thuận tùy theo năng lực & kinh nghiệm làm việc của ứng viên + Thưởng khách hàng mới, Thưởng doanh số bán hàng trực tiếp.

Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ công việc.

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động và các chế độ phúc lợi khác của công ty như: lương thứ 13, thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh.

Được hỗ trợ chi phí đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.-

Được đào tạo, hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn về các ngành nghề sản xuất.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ Cty.

Hoa hồng bán hàng cao và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư GLC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin