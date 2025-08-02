Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành liên quan đến Marketing, Truyền

thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

● Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội, cách vận hành và quản lý nội dung.

● Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt, tư duy thẩm mỹ cao.

● Thành thạo công cụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook Ads,

TikTok Ads, Google Ads).

● Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản (sử dụng Photoshop, Canva,

CapCut hoặc các phần mềm tương tự).

● Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (bao gồm lương cứng + thưởng KPIs).

● Thưởng hiệu suất, lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác.

● Cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực Social Media.

● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

● Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin