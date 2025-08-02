Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL
Ngày đăng tuyển: 02/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/09/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Thị Thập, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng các ngành liên quan đến Marketing, Truyền
thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
● Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội, cách vận hành và quản lý nội dung.
● Kỹ năng viết và sáng tạo nội dung tốt, tư duy thẩm mỹ cao.
● Thành thạo công cụ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook Ads,
TikTok Ads, Google Ads).
● Có khả năng chỉnh sửa hình ảnh/video cơ bản (sử dụng Photoshop, Canva,
CapCut hoặc các phần mềm tương tự).
● Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL Thì Được Hưởng Những Gì

● Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (bao gồm lương cứng + thưởng KPIs).
● Thưởng hiệu suất, lễ Tết và các chế độ phúc lợi khác.
● Cơ hội được đào tạo và nâng cao kỹ năng trong lĩnh vực Social Media.
● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
● Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, khuyến khích đổi mới.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BINGOMALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: VP21.03 Tầng 21, Cao ốc Golden Star, 58B Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

