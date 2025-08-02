Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 Đường Số 4, Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Liên hệ với khách hàng tiềm năng dựa vào data công ty cung cấp

Trao đổi, tiếp nhận thông tin khách hàng để tư vấn phù hợp

Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng

Phối hợp cùng quản lý, kỹ thuật để đưa ra cho khách hàng chiến dịch Marketing tối ưu

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói dễ nghe, rõ ràng

Có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi

Giao tiếp tốt, tự tin và yêu thích công việc kinh doanh

Có laptop cá nhân

Muốn chinh phục mức thu nhập không giới hạn

Độ tuổi: từ 20 đến 27

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 7 triệu – 25 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng hàng tháng)

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái trang phục

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết các kỹ năng liên quan hỗ trợ công việc

Xét duyệt tăng lương theo kết quả công việc hàng năm

Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).

Thưởng các dịp lễ, Tết

Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin