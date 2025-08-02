Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 26 Đường Số 4, Cityland Park Hills, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Liên hệ với khách hàng tiềm năng dựa vào data công ty cung cấp
Trao đổi, tiếp nhận thông tin khách hàng để tư vấn phù hợp
Ký kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng
Phối hợp cùng quản lý, kỹ thuật để đưa ra cho khách hàng chiến dịch Marketing tối ưu
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói dễ nghe, rõ ràng
Có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi
Giao tiếp tốt, tự tin và yêu thích công việc kinh doanh
Có laptop cá nhân
Muốn chinh phục mức thu nhập không giới hạn
Độ tuổi: từ 20 đến 27
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn từ 7 triệu – 25 triệu/tháng (lương cứng + hoa hồng + thưởng hàng tháng)
Môi trường làm việc trẻ, năng động, thoải mái trang phục
Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết các kỹ năng liên quan hỗ trợ công việc
Xét duyệt tăng lương theo kết quả công việc hàng năm
Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...).
Thưởng các dịp lễ, Tết
Các chế độ đãi ngộ hấp dẫn, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sun Ads
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
