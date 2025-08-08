Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Talico - 22 Hồ Giám - phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng

Phối hợp tư vấn, hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu về quà tặng doanh nghiệp, gói quà tặng nhân sự, các khách hàng có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sự kiện trong nhà - ngoài trời như: Hội nghị khách hàng, Lễ giới thiệu sản phẩm mới, Hội thảo Quốc Tế, Tiệc tất niên.......

Phối hợp với phòng PR, Marketing... để xây dựng chương trình theo yêu cầu của khách hàng

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng

Lên chương trình, tính giá và báo giá cho khách

Phối hợp với các bộ phận khác (Điều hành, Kế toán, sự kiện) để theo dõi và đảm bảo hoàn thành các chương trình đã xây dựng.

Quản trị hệ thống dịch vụ theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng

Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách.

Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau sự kiện

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương

Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, Du lịch, Khách sạn, Marketing...

Có kiến thức về các sản phầm quà tặng sáng tạo, kiến thức và kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hội nghị trong và ngoài nước

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm, tập thể.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và nhanh nhạy trong các tình huống phát sinh.

Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết, năng động.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán xử lý vấn đề nhanh nhạy.

Kĩ năng thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh Giao tiếp thành thạo

Có khả năng đi công tác (khi được yêu cầu)

Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng hoa hồng theo doanh thu (trao đổi rõ hơn khi phỏng vấn)

Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ - tết, tặng quà ngày sinh nhật,..

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,… khi ký HĐ chính thức

Tham gia liên hoan, team building, du lịch công ty thường niên

Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty

Môi trường trẻ, năng động, tạo cơ hội cho mỗi nhân sự phát triển thế mạnh của bản thân

Có cơ hội tham gia các sự kiện quốc tế lớn, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin