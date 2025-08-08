Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
- Hà Nội: Tòa nhà Talico
- 22 Hồ Giám
- phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Phối hợp tư vấn, hỗ trợ các khách hàng có nhu cầu về quà tặng doanh nghiệp, gói quà tặng nhân sự, các khách hàng có nhu cầu tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sự kiện trong nhà - ngoài trời như: Hội nghị khách hàng, Lễ giới thiệu sản phẩm mới, Hội thảo Quốc Tế, Tiệc tất niên.......
Phối hợp với phòng PR, Marketing... để xây dựng chương trình theo yêu cầu của khách hàng
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng
Lên chương trình, tính giá và báo giá cho khách
Phối hợp với các bộ phận khác (Điều hành, Kế toán, sự kiện) để theo dõi và đảm bảo hoàn thành các chương trình đã xây dựng.
Quản trị hệ thống dịch vụ theo đúng hợp đồng cam kết với khách hàng
Thực hiện thanh lý, quyết toán hợp đồng với khách; theo dõi thu tiền của khách.
Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau sự kiện
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế, Du lịch, Khách sạn, Marketing...
Có kiến thức về các sản phầm quà tặng sáng tạo, kiến thức và kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hội nghị trong và ngoài nước
Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp nhóm, tập thể.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và nhanh nhạy trong các tình huống phát sinh.
Có trách nhiệm trong công việc, tinh thần cầu tiến, nhiệt huyết, năng động.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán xử lý vấn đề nhanh nhạy.
Kĩ năng thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh Giao tiếp thành thạo
Có khả năng đi công tác (khi được yêu cầu)
Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13, thưởng lễ - tết, tặng quà ngày sinh nhật,..
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,… khi ký HĐ chính thức
Tham gia liên hoan, team building, du lịch công ty thường niên
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty
Môi trường trẻ, năng động, tạo cơ hội cho mỗi nhân sự phát triển thế mạnh của bản thân
Có cơ hội tham gia các sự kiện quốc tế lớn, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
