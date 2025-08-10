Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/09/2025
Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Giảng dạy chương trình toán tư duy (được đào tạo)
Quản lý lớp & hỗ trợ học viên
Trao đổi tình hình học tập với phụ huynh
Đánh giá năng lực học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra, bài tập và hoạt động thực hành.
Cung cấp phản hồi kịp thời và hiệu quả cho học sinh về tiến độ học tập của họ
Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm như họp nhóm, bồi dưỡng chuyên môn, ...
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.
Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, nhiệt tình.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý lớp tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trước khi đứng lớp.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 triệu +/tháng hè & 10 triệu +/tháng trong năm học
Thưởng tháng/quý/năm, xét tăng lương hằng năm
Được đào tạo phương pháp giảng dạy toán tư duy
Đóng BHXH, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân

Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 29 Đường Số 17, Phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

