Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Giảng dạy chương trình toán tư duy (được đào tạo)
Quản lý lớp & hỗ trợ học viên
Trao đổi tình hình học tập với phụ huynh
Đánh giá năng lực học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra, bài tập và hoạt động thực hành.
Cung cấp phản hồi kịp thời và hiệu quả cho học sinh về tiến độ học tập của họ
Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm như họp nhóm, bồi dưỡng chuyên môn, ...
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, nhiệt tình.
Kỹ năng giao tiếp và quản lý lớp tốt.
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trước khi đứng lớp.
Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng/quý/năm, xét tăng lương hằng năm
Được đào tạo phương pháp giảng dạy toán tư duy
Đóng BHXH, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi
Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
