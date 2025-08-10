Tuyển Giáo viên Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Giảng dạy chương trình toán tư duy (được đào tạo)

Quản lý lớp & hỗ trợ học viên

Trao đổi tình hình học tập với phụ huynh

Đánh giá năng lực học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra, bài tập và hoạt động thực hành.

Cung cấp phản hồi kịp thời và hiệu quả cho học sinh về tiến độ học tập của họ

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trung tâm như họp nhóm, bồi dưỡng chuyên môn, ...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học.

Yêu thích trẻ em, kiên nhẫn, nhiệt tình.

Kỹ năng giao tiếp và quản lý lớp tốt.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo trước khi đứng lớp.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 7 triệu +/tháng hè & 10 triệu +/tháng trong năm học

Thưởng tháng/quý/năm, xét tăng lương hằng năm

Được đào tạo phương pháp giảng dạy toán tư duy

Đóng BHXH, hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi

Môi trường thân thiện, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế UCmas Bình Tân

