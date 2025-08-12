Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Mức lương 8 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 54 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 35 Triệu

Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty;

Chăm sóc và phản hồi khách hàng khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ;

Thị trường: Đông Nam Á và Việt Nam;

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng (Biết về Facebook ads là một lợi thế), không biết sẽ được đào tạo;

Nhiệt tình và có trách nhiệm, muốn phát triển trong ngành marketing nói chung;

Nam/Nữ từ 2005 - 1999;

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 9h00 đến 18h00, nghỉ trưa từ 12h00 đến 14h00. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7 triệu (Lương cứng) + %Doanh số + %Doanh số vượt KPI + Thưởng team

Thu nhập trung bình từ 15-35 triệu/tháng;

Xét tăng lương 4-6 tháng/ lần;

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

Chế độ thăng tiến, tách team rõ ràng, cạnh tranh vị trí Leader;

Tham gia các hoạt động vui chơi, ăn uống, nghỉ dưỡng định kỳ;

Công cụ hỗ trợ đầy đủ, được đào tạo từ a-z, được tiếp xúc với quảng cáo trên các nền tảng xã hội;

Phát triển các kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin