Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT
Mức lương
8 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 54 Lưu Hữu Phước, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 35 Triệu
Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty;
Chăm sóc và phản hồi khách hàng khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ;
Thị trường: Đông Nam Á và Việt Nam;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, chăm sóc khách hàng (Biết về Facebook ads là một lợi thế), không biết sẽ được đào tạo;
Nhiệt tình và có trách nhiệm, muốn phát triển trong ngành marketing nói chung;
Nam/Nữ từ 2005 - 1999;
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, từ 9h00 đến 18h00, nghỉ trưa từ 12h00 đến 14h00. Nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7 triệu (Lương cứng) + %Doanh số + %Doanh số vượt KPI + Thưởng team
Thu nhập trung bình từ 15-35 triệu/tháng;
Xét tăng lương 4-6 tháng/ lần;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;
Chế độ thăng tiến, tách team rõ ràng, cạnh tranh vị trí Leader;
Tham gia các hoạt động vui chơi, ăn uống, nghỉ dưỡng định kỳ;
Công cụ hỗ trợ đầy đủ, được đào tạo từ a-z, được tiếp xúc với quảng cáo trên các nền tảng xã hội;
Phát triển các kỹ năng mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NOLIMIT
