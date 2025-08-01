Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ D&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Thiết lập cuộc gọi, tư vấn giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng:

Sản phẩm: Thiết kế website, cung cấp hosting, kiểm tra tên miền, nâng cấp các chức năng website,...

Dịch vụ Digital Marketing: chạy quảng cáo google, facebook, quản trị website, map doanh nghiệp,...

- Thương thảo, đàm phán và ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng.

- Kiểm tra dự án và hợp tác với phòng kỹ thuật, phòng thiết kế, phòng marketing để đáp ứng đúng yêu cầu của khách hàng.

- Theo dõi tiến độ dự án và lập các báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 21 - 30 tuổi.

- Không yêu cầu kinh nghiệm. Được đào tạo 100%.

- Có kinh nghiệm tư vấn, kinh doanh, telesale là lợi thế.

- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập.

- Sử dụng được các ứng dụng văn phòng (word, excel...).

- Tác phong lịch sự, cư xử văn minh hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ D&H Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng bonus thêm khi đạt hiệu quả trong công việc. Thử việc nhận 100% lương.

- Được đào tạo về website, digital marketing,... Quản lý hỗ trợ kèm 1-1 khi còn là nhân viên mới trong khoảng thời gian từ 1 - 2 tháng đầu.

- Môi trường làm việc năng động, được hưởng các chính sách hoa hồng hấp dẫn (hoa hồng lên đến 40%). Có lộ trình thăng tiến rõ ràng từ 6 tháng - 1 năm.

- HĐLĐ, Nghỉ và thưởng lễ tết theo quy định nhà nước.

- Tổ chức sinh nhật, du lịch, tặng hoa, thưởng nóng, thưởng card...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ D&H

