Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

Mức lương
7 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số nhà 24, ngõ 168 Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

Đăng bài bán hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram
Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử, các kênh thông tin khác
Live tiktok
Chăm sóc khách hàng: mới & cũ
Phát triển các kênh bán hàng mới
Tuân thủ nội quy quy định công ty và xây dựng văn hóa công ty
Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc: chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm
Biết và đam mê với Máy Tính & Kinh Doanh Bán Hàng
Biết sử dụng capcut cơ bản
Có kinh nghiệm sale trên các sàn tmđt, tiktok,..
Có kinh nghiệm chăm sóc fanpage

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng, thưởng hấp dẫn theo năng lực
Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử
Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 24, Ngõ 168 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-7-35-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258213
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HQ SING
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH HQ SING
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD
Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hòa Bình Yên Bái Điện Biên Đã hết hạn 18 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 7 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HQ SING
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH HQ SING
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Đồ Hộp Việt Cường
Hạn nộp: 16/05/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Kỹ Thuật Hạ Tầng - Pidi
Hạn nộp: 24/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 700 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NMS VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA làm việc tại Hòa Bình thu nhập 18 - 30 USD
Công ty Cổ phần Đầu tư COTRIHA
Hạn nộp: 23/03/2025
Hòa Bình Yên Bái Điện Biên Đã hết hạn 18 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Karofi Holding
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Tập Đoàn Karofi Holding
Hạn nộp: 22/02/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Suoi Tien Group
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Suoi Tien Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,000 USD
Suoi Tien Group
Hạn nộp: 21/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Và Dịch Vụ Vạn Phúc
Hạn nộp: 09/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm