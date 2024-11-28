Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

Mức lương 7 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số nhà 24, ngõ 168 Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 7 - 35 Triệu

Đăng bài bán hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram

Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử, các kênh thông tin khác

Live tiktok

Chăm sóc khách hàng: mới & cũ

Phát triển các kênh bán hàng mới

Tuân thủ nội quy quy định công ty và xây dựng văn hóa công ty

Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng

Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc: chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm

Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm

Biết và đam mê với Máy Tính & Kinh Doanh Bán Hàng

Biết sử dụng capcut cơ bản

Có kinh nghiệm sale trên các sàn tmđt, tiktok,..

Có kinh nghiệm chăm sóc fanpage

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng, thưởng hấp dẫn theo năng lực

Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử

Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED

