Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Mức lương
7 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: số nhà 24, ngõ 168 Giáp Bát, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 7 - 35 Triệu
Đăng bài bán hàng trên fanpage facebook, các sàn TMĐT, các chợ TMĐT, Tiktok, Instagram
Chăm sóc các sàn thương mại điện tử, chợ điện tử, các kênh thông tin khác
Live tiktok
Chăm sóc khách hàng: mới & cũ
Phát triển các kênh bán hàng mới
Tuân thủ nội quy quy định công ty và xây dựng văn hóa công ty
Các công việc liên quan đến kinh doanh & bán hàng
Với Mức Lương 7 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu công việc: chấp nhận sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm
Làm việc chủ động. Có tinh thần làm việc theo nhóm
Biết và đam mê với Máy Tính & Kinh Doanh Bán Hàng
Biết sử dụng capcut cơ bản
Có kinh nghiệm sale trên các sàn tmđt, tiktok,..
Có kinh nghiệm chăm sóc fanpage
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + hoa hồng, thưởng hấp dẫn theo năng lực
Được đào tạo về bán hàng Offline, tìm kiếm khách hàng Online và bán hàng qua các kênh Thương mại điện tử
Định hướng công việc lâu dài, ổn định, phát triển năng lực cá nhân
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SPEED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
