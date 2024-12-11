Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FaPas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 361/21 Nguyễn Đình Chiểu, P5,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại Store

Trưng bày, sắp xếp hàng hóa thẩm mỹ

Vệ sinh cửa hàng, bảo quản hàng hóa sạch sẽ tránh hư hỏng

Các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý Cửa hàng

Sẵn sàng hỗ trợ cửa hàng khác trong cùng hệ thống khi có yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ từ 20 tuổi trở lên và dưới 32 tuổi.

- Giờ làm việc linh hoạt, không vướng bận thời gian. Ca xoay 10h/ngày theo giờ cửa hàng hoạt động từ 09h – 22h các ngày trong tuần (bao gồm ngày lễ, tết)

- Năng động, hòa nhã, lễ phép.

- Có kỹ năng bán hàng là một lợi thế.

Sinh viên làm partime

Tại Công Ty TNHH FaPas Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên đến 7.000.000đ (lương + phụ cấp)

Thưởng hotbill và hoa hồng doanh số

Ưu đãi mua hàng nội bộ trong hệ thống

Được training đầy đủ, cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cash, Team Leader, SM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FaPas

