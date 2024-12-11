Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH FaPas làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH FaPas
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 361/21 Nguyễn Đình Chiểu, P5,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tại Store
Trưng bày, sắp xếp hàng hóa thẩm mỹ
Vệ sinh cửa hàng, bảo quản hàng hóa sạch sẽ tránh hư hỏng
Các công việc phát sinh khác theo phân công của Quản lý Cửa hàng
Sẵn sàng hỗ trợ cửa hàng khác trong cùng hệ thống khi có yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ từ 20 tuổi trở lên và dưới 32 tuổi.
- Giờ làm việc linh hoạt, không vướng bận thời gian. Ca xoay 10h/ngày theo giờ cửa hàng hoạt động từ 09h – 22h các ngày trong tuần (bao gồm ngày lễ, tết)
- Năng động, hòa nhã, lễ phép.
- Có kỹ năng bán hàng là một lợi thế.
Sinh viên làm partime
Tại Công Ty TNHH FaPas Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên đến 7.000.000đ (lương + phụ cấp)
Thưởng hotbill và hoa hồng doanh số
Ưu đãi mua hàng nội bộ trong hệ thống
Được training đầy đủ, cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cash, Team Leader, SM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH FaPas
