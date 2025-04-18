Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22,Hồ Chí Minh

• Xuất khẩu sản phẩm của Công ty:

- Theo dõi và chăm sóc hệ thống khách hàng truyền thống sẵn có của công ty.

- Tìm kiếm và mở rộng các thị trường xuất khẩu tại các thị trường nước ngoài khác và các khách hàng mới tại các thị trường đã có qua các kênh TMĐT và các kênh bán hàng online cũng như offline của công ty.

• Nhập khẩu: Chịu trách nhiệm theo dõi các giao dịch với đối tác nước ngoài theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

• Phối hợp với Phòng Kinh doanh trong việc tiếp cận và giới thiệu sản phẩm tới các dự án lớn trong nước và các dự án có yếu tố nước ngoài

• Các công việc phát sinh khác khi được phân công

- Thành thạo tiếng Anh các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết

- Thành thạo về các điều kiện thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu

- Khả năng đọc và lập chứng từ xuất nhập khẩu bằng tiếng Anh

- Thành thạo sản phẩm của Công ty và các công nghệ sản xuất mà công ty đang sử dụng

- Nắm được các từ ngữ tiếng Anh chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực hoạt động và sản phẩm của Công ty

- Khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt

- Sử dụng máy tính, e-mail thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng hiệu quả công việc theo quy định.

- Được đóng Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn 24/24.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ Tết,... theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội học hỏi và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN SECOIN

