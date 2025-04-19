Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 337 - 339 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực du lịch.

Tư vấn, giới thiệu và chốt hợp đồng các sản phẩm/dịch vụ du lịch của công ty.

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức, tư duy làm việc trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là ngành du lịch.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy phục vụ khách hàng.

Có tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, đồng thời phối hợp nhóm hiệu quả.

Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc.

Thưởng Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.

Được tham gia BHXH, BHYT theo luật định.

Company Trip hàng năm, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.