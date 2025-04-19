Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 337
- 339 Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực du lịch.
Tư vấn, giới thiệu và chốt hợp đồng các sản phẩm/dịch vụ du lịch của công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ cho khách hàng.
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức, tư duy làm việc trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là ngành du lịch.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy phục vụ khách hàng.
Có tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, đồng thời phối hợp nhóm hiệu quả.
Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy phục vụ khách hàng.
Có tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo, đồng thời phối hợp nhóm hiệu quả.
Năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận theo năng lực và hiệu quả công việc.
Lương thỏa thuận
Thưởng Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.
Thưởng Lễ, Tết
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật định.
Được tham gia BHXH, BHYT
Company Trip hàng năm, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển.
Company Trip
Lương thỏa thuận
Thưởng Lễ, Tết và các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty.
Thưởng Lễ, Tết
Được tham gia BHXH, BHYT theo luật định.
Được tham gia BHXH, BHYT
Company Trip hàng năm, môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và nhiều cơ hội phát triển.
Company Trip
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Việt Nam Family Tour
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI