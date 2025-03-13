Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 22, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch kinh doanh

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm

Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng

Báo cáo hiệu quả kinh doanh

Một số công việc liên quan khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính – Kế toán; Quản trị Kinh Doanh

Sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình trong công việc;

Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc;

Sử dụng thành thạo Word, Excel;

Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý công việc hành chính, nhân sự

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và các chế độ đãi ngộ theo quy định.

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo QĐ.

Thưởng thâm niên cho ứng viên gắn bó lâu dài

Nghỉ chủ nhật, các ngày lễ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát

