Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lô 22, Đường số 3, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. HCM, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch kinh doanh
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm
Giải quyết từ chối và thuyết phục khách hàng mua sản phẩm
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ khách hàng trước và sau bán hàng
Báo cáo hiệu quả kinh doanh
Một số công việc liên quan khác
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Tài chính – Kế toán; Quản trị Kinh Doanh
Sức khỏe tốt, năng động, nhiệt tình trong công việc;
Trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc;
Sử dụng thành thạo Word, Excel;
Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý công việc hành chính, nhân sự
Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH và các chế độ đãi ngộ theo quy định.
Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo QĐ.
Thưởng thâm niên cho ứng viên gắn bó lâu dài
Nghỉ chủ nhật, các ngày lễ theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Công Nghiệp Thương Mại Nguyên Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
