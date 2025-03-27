Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DE-LIFESTYLE INFORMATION TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 33 Triệu

Mức lương 22 - 33 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 38/1 Nguyễn Văn Trỗi, p.15, Phú Nhuận, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 22 - 33 Triệu

Xác định và tạo ra cơ hội kinh doanh mới thông qua các nỗ lực bán hàng trực tiếp.

Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với các khách hàng tiềm năng, bao gồm chủ sở hữu bất động sản Airbnb, tòa nhà dân cư, nhà nghỉ, phòng gym và văn phòng.

Thực hiện các chuyến thăm tại chỗ, trình diễn sản phẩm và thuyết trình để làm nổi bật lợi ích của các giải pháp điều hòa thông minh.

Đàm phán về giá cả và điều khoản hợp đồng để chốt giao dịch và đạt được chỉ tiêu doanh thu.

Hợp tác với các đội ngũ nội bộ, bao gồm phòng marketing và kỹ thuật, để hỗ trợ nhu cầu của khách hàng.

Cung cấp hỗ trợ sau bán hàng và đảm bảo sự hài lòng, giữ chân và kinh doanh lặp lại từ khách hàng.

Cập nhật tình hình thị trường, hoạt động của đối thủ và phản hồi từ khách hàng để tối ưu hóa chiến lược bán hàng.

Chuẩn bị báo cáo bán hàng và cập nhật hiệu suất cho quản lý.

Với Mức Lương 22 - 33 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thái độ tích cực và chủ động trong việc mở rộng thị trường mới và xây dựng mối quan hệ.

Kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp hoặc phát triển kinh doanh, ưu tiên trong lĩnh vực HVAC hoặc công nghệ thông minh.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình xuất sắc, có khả năng ảnh hưởng đến người quyết định. • Khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH DE-LIFESTYLE INFORMATION TECHNOLOGY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn theo năng lực với cơ cấu lương: Lương cứng + Hoa hồng Doanh Thu

Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn sâu trong ngành

BHXH, BHYT theo quy định pháp luật

