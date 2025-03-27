Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận data leads từ marketing và chốt sale

Viết content để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

Tư vấn giải pháp và hỗ trợ khách hàng.

Bán phần mềm và thiết bị phần cứng, văn phòng chia sẻ

Tham gia đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nội bộ.

Tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ý tưởng cũng như giải pháp tốt nhất cho việc phát triển dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát

Có khả năng tự học

Có kinh nghiệm sale thị trường là lợi thế

Có thể tìm tòi và học hỏi các nghiệp vụ của ngành: Gym, Spa, Bán lẻ, F&B

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...

Đam mê hoặc hứng thú với công nghệ

Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Lương tháng 13.

Thưởng các ngày Lễ, Tết,....

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin