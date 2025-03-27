Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận data leads từ marketing và chốt sale
Viết content để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Tư vấn giải pháp và hỗ trợ khách hàng.
Bán phần mềm và thiết bị phần cứng, văn phòng chia sẻ
Tham gia đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nội bộ.
Tích cực đóng góp những kinh nghiệm, ý tưởng cũng như giải pháp tốt nhất cho việc phát triển dự án.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, ăn nói lưu loát
Có khả năng tự học
Có kinh nghiệm sale thị trường là lợi thế
Có thể tìm tòi và học hỏi các nghiệp vụ của ngành: Gym, Spa, Bán lẻ, F&B
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...
Đam mê hoặc hứng thú với công nghệ
Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Có khả năng tự học
Có kinh nghiệm sale thị trường là lợi thế
Có thể tìm tòi và học hỏi các nghiệp vụ của ngành: Gym, Spa, Bán lẻ, F&B
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel,...
Đam mê hoặc hứng thú với công nghệ
Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Lương tháng 13.
Thưởng các ngày Lễ, Tết,....
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Lương tháng 13.
Thưởng các ngày Lễ, Tết,....
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MODUN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI