Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B - 00.08, Chung cư thấp tầng C1 ( Khu căn hộ Sarica), số 6 đường D9, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

- Phụ trách việc tìm kiếm và thuê vị trí lắp đặt các màn hình quảng cáo LCD / DIGITAL POSTER/ GIANT POSTER tại các Trường Đại Học, Coffee Shop & Milk Tea, Fastfood (KFC), Beauty Hair Salon, chung cư căn hộ.

- Thương lượng, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác.

- Thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc đối tác tận tụy, chân thành để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu bền và ngày càng phát triển.

- Giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác với đối tác gồm Nghiệm thu, thanh lý, thanh toán, công nợ, xin phép nội dung quảng cáo và các phát sinh khác.

- Phối hợp với các phòng ban khác trong việc quản lý vận hành, chăm sóc, kiện toàn hệ thống quảng cáo được phụ trách.

- Mạnh dạn nghiên cứu, phát triển những hệ thống quảng cáo mới mẽ, tiềm năng trong tương lai, cũng như tăng cường đề xuất, kiến nghị để giúp tăng thêm chất lượng Hệ thống quảng cáo hiện tại của Công ty.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

- Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

- Độ tuổi: 1997 – 2003. Ngoại hình ưa nhìn.

- Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có sức khỏe tốt, đảm bảo việc di chuyển thường xuyên nhằm khảo sát thị trường, khảo sát hệ thống và đám phán với đối tác.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

- Có kĩ năng sử dụng thành thạo Excel, Word, Powerpoint.

- Ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

-Lương căn bản từ 11.000.000 đồng + Lương hiệu quả cao + Thưởng nóng + Thưởng KPI cuối năm.

- Thu nhập trung bình mỗi tháng: từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

- Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

- Đặc biệt được tham gia các lớp Training chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, về sản phẩm, dịch vụ của Công ty cũng như các kiến thức chuyên sâu trong ngành Quảng cáo OOH tại Việt Nam.

- Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng.

- Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia các hoạt động truyền thống của Công ty như Xem phim hàng tháng, Running day hàng tháng, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước.

- Được xét tăng lương 1 lần/năm.

- Chế độ lương tháng 13.

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

- Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 08:30 – 18:00 (Nghỉ trưa 12:00 – 13:30).

