Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B - 00.08, Chung cư thấp tầng C1 ( Khu căn hộ Sarica), số 6 đường D9, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tìm kiếm khách hàng và chào bán các hình thức quảng cáo Out of Home (OOH), bao gồm quảng cáo trên các màn hình quảng cáo LCD / DIGITAL POSTER/ GIANT POSTER tại các Trường Đại Học, Coffee Shop & Milk Tea, Fastfood (KFC), Beauty Hair Salon, chung cư căn hộ.

Đàm phán, chuẩn bị báo giá và tư vấn cho khách hàng.

Quản lý, theo dõi Hợp đồng, công nợ và các công việc chăm sóc khách hàng trước, trong và sau Hợp đồng.

Nắm bắt các hoạt động của đối thủ trên thị trường và chia sẻ trong nhóm, đề xuất hướng giải quyết.

Thực hiện báo cáo công việc theo ngày, theo tuần cho Trưởng nhóm.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học.

Độ tuổi: 1996 – 2002. Ngoại hình ưa nhìn.

Có đam mê sâu sắc với công việc của một Nhân viên kinh doanh. Ứng viên có kinh nghiệm Telesales sẽ là một lợi thế.

Kỹ năng Giao tiếp, Đàm phán và Thuyết phục tốt.

Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Ưu tiên các sinh viên tốt nghiệp tại các trường Quốc tế

QUYỀN LỢI

Lương căn bản từ 10.000.000 đồng+ Lương hiệu quả theo doanh số cao nhất trong ngành Truyền thông + Thưởng KPI cuối năm.

Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Đặc biệt được tham gia các lớp Training chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, về sản phẩm, dịch vụ của Công ty cũng như các kiến thức chuyên sâu trong ngành Quảng cáo OOH tại Việt Nam.

Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng.

Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia các hoạt động truyền thống của Công ty như Xem phim hàng tháng, Running day hàng tháng, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước.

Được xét tăng lương 1 lần/năm.

Chế độ lương tháng 13.

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 08:30 – 18:00 (Nghỉ trưa 12:00 – 13:30)

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

Hồ Chí Minh: B-00.08, Chung cư thấp tầng C1 ( Khu căn hộ Sarica), số 6 đường D9, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 2

Hồ Chí Minh: Phòng 1007, Tầng 10, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 1

Hà Nội: P805, Tòa Indochina, Số 241 Đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội

Đà Nẵng: 81 Lê Hữu Khánh, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00)

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí MinhHà NộiĐà Nẵng

