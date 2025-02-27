Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên
- Bình Dương:
- Số 283/9 Nguyễn Đức Thiệu Dĩ An Bình Dương, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh: Quảng cáo, Facebook, Website,...;
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt cọc và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;
Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, mong muốn của khách hàng sau khi giao dịch;
Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;
Giải quyết vấn đề và xử lý khiếu nại;
Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;
Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng chăm sóc khách hàng và xử lý tình huống;
Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương;
Giới tính Nam, tuổi 24-33
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, nặng động, chuyên nghiệp, văn phòng sang xịn, hiện đại;
Đồng nghiệp thân thiện, sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ hết mình;
Nghỉ lễ, tết theo quy định của Nhà nước
Được tham gia đóng BHXH, BHYT;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
