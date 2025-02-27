Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Tiến Duyên làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh: Quảng cáo, Facebook, Website,...;

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt cọc và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng;

Hỗ trợ giải đáp các vướng mắc, mong muốn của khách hàng sau khi giao dịch;

Duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng;

Giải quyết vấn đề và xử lý khiếu nại;

Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên;

Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo chỉ đạo của cấp trên.