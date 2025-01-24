Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương (Bảo Việt Life) làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 181 Đại lộ Bình Dương, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

- Tư vấn và cung cấp giải pháp tài chính, bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Mở rộng mạng lưới ứng viên tiềm năng.

- Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng của công ty.

- Trực tiếp tạo ra doanh số bán hàng và đóng góp vào kết quả chung của vùng kinh doanh.

- Quản lý điều hành team.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên những bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm

Tại Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương (Bảo Việt Life) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn;

- Được trang bị toàn diện: Bảo hiểm VIP (nội trú & ngoại trú), đồng phục, Laptop;

- Được đào tạo, huấn luyện từ bài bản tới chuyên nghiệp;

- Môi trường năng động, phát huy tối đa năng lực;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ Bình Dương (Bảo Việt Life)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.