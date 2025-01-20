Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PORA
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH PORA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PORA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Mỹ, Hong Kong, Đức... Được đánh giá thành tích và ghi nhận kết quả công việc tương xứng với những đóng góp của bạn. Được hưởng lương tháng 13, các ngày nghỉ phép, và tham gia bảo hiểm xã hội theo luật lao động, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng Mỹ, Châu Âu...
Theo dõi tiến độ đơn hàng xuất khẩu...
Thực hiện các công tác chuẩn bị tiếp khách và tiếp khách hàng quốc tế.
Tập hợp và xử lý các thông tin, số liệu, chứng từ... liên quan đến bộ phận Kinh doanh quốc tế.
Phối hợp và đôn đốc công việc liên quan bộ phận Kinh doanh với các phòng ban khác
Chủ động trao đổi, đề xuất các giải pháp cho hoạt động kinh doanh và Marketing với cấp trên.
Tham gia công tác hội chợ triển lãm trong nước, quốc tế.
Tham gia phát triển sản phẩm mới, thiết kế brochure, catalogue, showroom...
Tham gia viết các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Lập kế hoạch công việc hàng tuần và báo cáo cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành ngoại ngữ, kinh doanh hoặc ngành nghề liên quan.
Không yêu cầu có kinh nghiệm chuyên môn.
Đam mê làm kinh doanh trong môi trường quốc tế
Khả năng giao tiếp và viết bằng tiếng Anh: Tốt
Khả năng tin học tương đối: Excel, Word, Powerpoint
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự tin
Kỹ năng teamwork và làm việc độc lập

Tại CÔNG TY TNHH PORA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PORA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PORA

CÔNG TY TNHH PORA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 600, Tờ bản đồ số 38, Ấp An Sơn, Xã An Điền, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

