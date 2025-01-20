Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PORA
- Bình Dương: Mỹ, Hong Kong, Đức... Được đánh giá thành tích và ghi nhận kết quả công việc tương xứng với những đóng góp của bạn. Được hưởng lương tháng 13, các ngày nghỉ phép, và tham gia bảo hiểm xã hội theo luật lao động, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng Mỹ, Châu Âu...
Theo dõi tiến độ đơn hàng xuất khẩu...
Thực hiện các công tác chuẩn bị tiếp khách và tiếp khách hàng quốc tế.
Tập hợp và xử lý các thông tin, số liệu, chứng từ... liên quan đến bộ phận Kinh doanh quốc tế.
Phối hợp và đôn đốc công việc liên quan bộ phận Kinh doanh với các phòng ban khác
Chủ động trao đổi, đề xuất các giải pháp cho hoạt động kinh doanh và Marketing với cấp trên.
Tham gia công tác hội chợ triển lãm trong nước, quốc tế.
Tham gia phát triển sản phẩm mới, thiết kế brochure, catalogue, showroom...
Tham gia viết các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Lập kế hoạch công việc hàng tuần và báo cáo cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu có kinh nghiệm chuyên môn.
Đam mê làm kinh doanh trong môi trường quốc tế
Khả năng giao tiếp và viết bằng tiếng Anh: Tốt
Khả năng tin học tương đối: Excel, Word, Powerpoint
Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự tin
Kỹ năng teamwork và làm việc độc lập
Tại CÔNG TY TNHH PORA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PORA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI