Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Mỹ, Hong Kong, Đức... Được đánh giá thành tích và ghi nhận kết quả công việc tương xứng với những đóng góp của bạn. Được hưởng lương tháng 13, các ngày nghỉ phép, và tham gia bảo hiểm xã hội theo luật lao động, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc

Thực hiện các công việc chăm sóc khách hàng Mỹ, Châu Âu...

Theo dõi tiến độ đơn hàng xuất khẩu...

Thực hiện các công tác chuẩn bị tiếp khách và tiếp khách hàng quốc tế.

Tập hợp và xử lý các thông tin, số liệu, chứng từ... liên quan đến bộ phận Kinh doanh quốc tế.

Phối hợp và đôn đốc công việc liên quan bộ phận Kinh doanh với các phòng ban khác

Chủ động trao đổi, đề xuất các giải pháp cho hoạt động kinh doanh và Marketing với cấp trên.

Tham gia công tác hội chợ triển lãm trong nước, quốc tế.

Tham gia phát triển sản phẩm mới, thiết kế brochure, catalogue, showroom...

Tham gia viết các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Lập kế hoạch công việc hàng tuần và báo cáo cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành ngoại ngữ, kinh doanh hoặc ngành nghề liên quan.

Không yêu cầu có kinh nghiệm chuyên môn.

Đam mê làm kinh doanh trong môi trường quốc tế

Khả năng giao tiếp và viết bằng tiếng Anh: Tốt

Khả năng tin học tương đối: Excel, Word, Powerpoint

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, tự tin

Kỹ năng teamwork và làm việc độc lập

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

