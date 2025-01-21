Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Hiromi làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Nha Khoa Hiromi
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 154 Đường 30/4, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận và tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Nha khoa
- CSKH, giải đáp, thắc mắc và xử lý các yêu cầu từ khách hàng
- Lập phiếu thu, phiếu chi, lữu trữ dữ liệu vào phần mềm sau mỗi đợt điều trị
- Kiểm soát, báo cáo công nợ của khách hàng trên phần mềm
- Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Dịch vụ khách hàng,...)
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lắng nghe và thuyết phục
- Có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có kinh nghiệm lĩnh vực Nha khoa là một lợi thế
Tại Nha Khoa Hiromi Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Được đào tào bài bản, cơ hội thăng tiến cao
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Hiromi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
