Tuyển Nhân viên kinh doanh Nha Khoa Hiromi làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 154 Đường 30/4, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và tư vấn khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Nha khoa

- CSKH, giải đáp, thắc mắc và xử lý các yêu cầu từ khách hàng

- Lập phiếu thu, phiếu chi, lữu trữ dữ liệu vào phần mềm sau mỗi đợt điều trị

- Kiểm soát, báo cáo công nợ của khách hàng trên phần mềm

- Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên (ưu tiên ngành Kinh doanh, Marketing, Dịch vụ khách hàng,...)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng lắng nghe và thuyết phục

- Có tinh thần trách nhiệm, nhanh nhẹn và chủ động trong công việc

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có kinh nghiệm lĩnh vực Nha khoa là một lợi thế

Tại Nha Khoa Hiromi Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

- Được đào tào bài bản, cơ hội thăng tiến cao

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

- Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định Pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nha Khoa Hiromi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin