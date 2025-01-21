Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Lương Thỏa thuận CAO - Mức tham gia BH CAO - Nghỉ 1 thứ 7 mỗi tháng, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Đi thị trường tìm kiếm và phát triển khách hàng, điểm bán mới

-Thăm hỏi, chăm sóc các khách hàng, điểm bán hiện tại

-Phụ trách hợp đồng, chương trình khuyến mãi, vật phẩm khuyến mãi

-Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/Nữ dưới 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên tất cả các ngành

-Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn

-Có kinh nghiệm phát triển thị trường là một lợi thế

-Năng động, vui vẻ, trung thực, có thể làm việc độc lập / teamwork

-Sức khỏe tốt, có thể sử dụng được đồ uống có cồn

-Thích công việc di chuyển, giao tiếp với khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA

