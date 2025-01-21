Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH LUCKY VINA làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Lương Thỏa thuận CAO
- Mức tham gia BH CAO
- Nghỉ 1 thứ 7 mỗi tháng, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
-Đi thị trường tìm kiếm và phát triển khách hàng, điểm bán mới
-Thăm hỏi, chăm sóc các khách hàng, điểm bán hiện tại
-Phụ trách hợp đồng, chương trình khuyến mãi, vật phẩm khuyến mãi
-Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam/Nữ dưới 30 tuổi, tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng trở lên tất cả các ngành
-Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Hàn
-Có kinh nghiệm phát triển thị trường là một lợi thế
-Năng động, vui vẻ, trung thực, có thể làm việc độc lập / teamwork
-Sức khỏe tốt, có thể sử dụng được đồ uống có cồn
-Thích công việc di chuyển, giao tiếp với khách hàng
Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LUCKY VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
