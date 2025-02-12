Tuyển Nhân viên kinh doanh Hộ Kinh Doanh Máy Xây Dựng Hoàng Vinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 30 Triệu

Mức lương 8 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 426 Tô Ngọc Vân, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 30 Triệu

+ Quay video giới thiệu sản phẩm up lên kênh Youtube ( Sẽ được công ty hướng dẫn khi làm việc )

+ Quay video ngắn để up lên Tiktok

+ Đăng sản phẩm lên Maketplace, hội nhóm facebook

+ Đăng sản phẩm lên các trang thương mại điện tử: Shopee, Lazada, Chợ tốt....

+Xử lý khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm và các chính sách bảo hành- bảo dưỡng

+ Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/ Nữ: tuổi từ 18 -28 tuổi

+ Không yêu cầu kinh nghiệm, bằng cấp ( Sẽ được đào tạo khi làm việc)

+ Chịu khó, hoạt bát, giao tiếp tốt.

+ Thân thiện, trung thực

Tại Hộ Kinh Doanh Máy Xây Dựng Hoàng Vinh Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hoa hồng : 8% theo doanh số bán được

+ Lương căn bản: 8,000,0000

+ Ngoài ra còn có thưởng tuần, tháng, quý

+ Hàng năm được công ty tổ chức đi du lịch từ 1 lần.

+ Phúc lợi đầy đủ theo luật lao động Việt Nam được tham gia đóng BHXH,BHYT, nghỉ các ngày lễ theo qui định của Nhà Nước và có thưởng theo qui định, đặc biệt nghỉ tết âm lịch từ 10 -14 ngày.

+ Làm giờ hành chính : từ 8h30 - 17h30 (nghỉ chủ nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Máy Xây Dựng Hoàng Vinh

