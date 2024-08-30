Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 30/08/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/12/2024
Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Công Ty Tnhh Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Vn, Đường Số 5A, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

- Địa chỉ làm việc : Đường 5A, KCN Nhơn trạch II, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên
- Nhân viên nữ
- Tiếng anh giao tiếp,
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale.
- Tư duy logic tốt
- Vi tính văn phòng
- Dưới 30 tuổi.

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng thử việc từ 9 – 13tr (thỏa thuận theo năng lực trong quá trình phỏng vấn), lên chính thức sẽ thỏa thuận thêm nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam

Công Ty TNHH Quốc Tế Gold Long John Đồng Nai Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường 5A, KCN Nhơn trạch II, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

