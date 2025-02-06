Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Full In Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Full In Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Toàn khu vực,Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chăm sóc nguồn khách hàng sẵn có theo chỉ tiêu được đề ra mỗi tháng, và hỗ trợ khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm
Cập nhật giá cả, sản phẩm và các thông tin khác của các đối thủ cạnh tranh
Báo cáo công việc tuần, tháng theo kế hoạch chung của phòng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trên 1 năm kinh nghiệm
Tiếngtrung lưu loát(nếu biết thêm tiếng hàn càng tốt)
Ưu tiên hiểu ngành hóa chất hoặc am hiểu hóa chất tẩy nhuộm ngành dệt
Có tiền thưởng kinh doanh
Tốt nghiệp đại học
Tính tình hoạt bát
Mức lương sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Người Hoa, người Việt, người Hàn Quốc
Độ tuổi: 25-35 tuổi
Tại Công Ty TNHH Full In Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Được đào tạo phù hợp với lĩnh vực mới, môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.
Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.
Thưởng sinh nhật, cưới hỏi, lễ tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất hàng quý.
Chính sách phúc lợi khác: cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Full In Việt Nam
