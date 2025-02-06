Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Full In Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Toàn khu vực,Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chăm sóc nguồn khách hàng sẵn có theo chỉ tiêu được đề ra mỗi tháng, và hỗ trợ khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm

Cập nhật giá cả, sản phẩm và các thông tin khác của các đối thủ cạnh tranh

Báo cáo công việc tuần, tháng theo kế hoạch chung của phòng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Trên 1 năm kinh nghiệm

Tiếngtrung lưu loát(nếu biết thêm tiếng hàn càng tốt)

Ưu tiên hiểu ngành hóa chất hoặc am hiểu hóa chất tẩy nhuộm ngành dệt

Có tiền thưởng kinh doanh

Tốt nghiệp đại học

Tính tình hoạt bát

Mức lương sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Người Hoa, người Việt, người Hàn Quốc

Độ tuổi: 25-35 tuổi

Tại Công Ty TNHH Full In Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

Được đào tạo phù hợp với lĩnh vực mới, môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Thưởng sinh nhật, cưới hỏi, lễ tết, lương tháng 13, thưởng hiệu suất hàng quý.

Chính sách phúc lợi khác: cơm trưa, khám sức khỏe định kỳ, du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Full In Việt Nam

