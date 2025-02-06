Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lốp Ô Tô làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Phước Tân, TP Biên Hòa,Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, và gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Đóng góp ý tưởng và tham gia vào quá trình cải thiện quy trình bán hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Có khả năng sử dụng máy tính thành thạo (Word, Excel).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lốp Ô Tô Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng và kỹ năng mềm.

Có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lốp Ô Tô

