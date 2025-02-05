Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường Số 7B, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triểnkhách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sơn thép cuộn PCM hoặc sơn xe hơi ……

- Thương thảo, đàm phán hợp đồng.

- Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.

- Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.

- Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Phỏng vấn đậu & đi làm ngay

- Ưu tiên có kinh nghiệm sales/ bán hàng sơn thép cuộn , sơn xe hơi ….. từ 2-3 năm trở lên.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

- Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.

- Biết tiếng Anh hoặc Tiếng hàn giao tiếp là một lợi thế .

Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lượng cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc.

- Được làm việc trong môi trường nước ngoài.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, tổng lương tháng 13 ,& ½ tổng lương tháng 14.

- Được cấp đồng phục, chi phí công tác,..

