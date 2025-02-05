Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đường Số 7B, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, phát triểnkhách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng sơn thép cuộn PCM hoặc sơn xe hơi ……
- Thương thảo, đàm phán hợp đồng.
- Quản lý, thu hồi công nợ của khách hàng.
- Phối hợp xử lý công việc cùng các phòng ban khác.
- Báo cáo, làm theo chỉ thị từ cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phỏng vấn đậu & đi làm ngay
- Ưu tiên có kinh nghiệm sales/ bán hàng sơn thép cuộn , sơn xe hơi ….. từ 2-3 năm trở lên.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
- Trung thực, thật thà, tự tin, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi.
- Biết tiếng Anh hoặc Tiếng hàn giao tiếp là một lợi thế .

Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lượng cạnh tranh tương xứng với năng lực, hiệu quả công việc.
- Được làm việc trong môi trường nước ngoài.
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, tổng lương tháng 13 ,& ½ tổng lương tháng 14.
- Được cấp đồng phục, chi phí công tác,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Công Ty TNHH Noroo-Nanpao Paints And Coatings ( Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: KCN Nhơn trạch II, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

