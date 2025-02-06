Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- i17, khu phố 2, phường Bửu Long, Biên Hoà
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Văn phòng tuyển sinh cần tuyển 1 nhân viên tư vấn, tiếp nhận hồ sơ học lái xe, làm việc lại khu phố 2, phường Bửu Long.
+ Nghe điện thoại tư vấn Và tiếp nhận hồ sơ học lái xe
+Thỉnh thoảng có đi công tác trong khu vực Biên Hoà
- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng vi tính.
- Đã có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.
- Độ tuổi: từ 18-40 tuổi
Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cơ bản: 6 triệu
- Làm tốt sẽ được thưởng thêm.
- Được nghỉ 1 ngày/tuần
- Được trợ cấp tiền xăng khi đi công tác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
