Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - i17, khu phố 2, phường Bửu Long, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Văn phòng tuyển sinh cần tuyển 1 nhân viên tư vấn, tiếp nhận hồ sơ học lái xe, làm việc lại khu phố 2, phường Bửu Long.

+ Nghe điện thoại tư vấn Và tiếp nhận hồ sơ học lái xe

+Thỉnh thoảng có đi công tác trong khu vực Biên Hoà

- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết sử dụng vi tính.

- Đã có kinh nghiệm bán hàng là 1 lợi thế.

- Độ tuổi: từ 18-40 tuổi

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 6 triệu

- Làm tốt sẽ được thưởng thêm.

- Được nghỉ 1 ngày/tuần

- Được trợ cấp tiền xăng khi đi công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đào Tạo Và Hướng Nghiệp Vạn Phúc

