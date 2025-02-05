Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- FPT Telecom Long Thành & FPT Telecom Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ do FPT Telecom đang cung cấp.
Mặt hàng: viễn thông (Internet, Truyền hình và Camera).
Đàm phán, thương lượng, xúc tiến ký kết hợp đồng với khách hàng.
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng và phát triển thị trường.
Làm việc tại văn phòng hoặc theo yêu cầu, hướng dẫn của quản lý trực tiếp.
Nhận địa bàn chịu trách nhiệm kiểm soát thị phần tại địa bàn
Chăm sóc và hướng dẫn KH thanh toán cước wifi trên địa bàn

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ tuổi từ 18-35, Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
Có phương tiện di chuyển và smartphone.
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, yêu thích công việc.
Giao tiếp tốt, có kỹ năng thuyết phục.
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
Ứng viên sinh sống tại Long Thành và Nhơn Trạch
Chấp nhận đi thị trường
Có kỹ năng chăm sóc khách hàng là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10- 20 triệu/tháng trở lên
Đầy đủ bảo hiểm, phúc lợi, quyền lợi theo luật Lao Động
Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ
Cơ hội thăng tiến
Lương T13, thưởng hiệu quả kinh doanh T14,15 …

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT - Phía Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 37-39A, Đường số 19, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

