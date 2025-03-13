Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ làm việc tại An Giang thu nhập 9 - 50 Triệu

Mức lương 9 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - An Giang: - Số 6 - TT9, đường Foresa 1A, khu đô thị Tasco, Xuân Phương, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ là doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam chuyên sản xuất và phân phối sản phẩm ắc quy và pin lithium dùng cho các loại xe như golf cart, xe điện du lịch, xe nâng hàng, xe nâng người, và máy chà sàn... đặc biệt là pin lithium - một giải pháp năng lượng mới thay thế cho ắc quy chì axit.

Yêu Cầu Công Việc

- Chấp nhận các bạn mới ra trường có niềm đam mê với kinh doanh, có khát khao gây dựng sự nghiệp và yêu lao động, công ty sẽ có kế hoạch đào tạo phù hợp.

- Ưu tiên những bạn làm việc trong lĩnh vực bán hàng, ưu tiên nhân viên kinh doanh trong ngành xe nâng hàng, xe điện du lịch, xe sân golf

- Đam mê và có kiến thức cơ bản về năng lượng mới, đặc biệt là về pin lithium

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Năng động, nhiệt huyết và có tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 09 - 21 triệu /tháng tùy thuộc vào năng lực

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + Phụ cấp ăn trưa + Hoa hồng theo doanh số.

- THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN TÙY NĂNG LỰC TỪ 15 TỚI 50 TRIỆU

- Thưởng đột xuất, thưởng năm theo đóng góp công việc

- Thưởng các ngày lễ lớn, quà tặng sinh nhật

- Tham quan du lịch hàng năm.

- Thử việc: 02 tháng

- Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 7. Nghỉ chủ nhật và 2 buổi chiều thứ 7/ tháng.

- Đóng bảo hiểm và nghỉ phép đầy đủ theo quy định nhà nước

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến cao.

- Được đào tạo cẩn thận bài bản về sản phẩm công ty kinh doanh

- Được làm việc với các đối tác trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TÂY HÀ

