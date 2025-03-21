Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Chăm sóc tệp khách hàng cũ, tiếp cận khách hàng mới tiềm năng (Đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp, cơ quan, đoàn thể… trong và ngoài khu vực lân cận)

Lập kế hoạch bán hàng. Khảo sát, phân tích thị trường để đưa ra chương trình bán hàng phù hợp từng thời điểm.

Phụ trách làm hợp đồng, theo dõi xác nhận công nợ đối với khách hàng

Kết hợp các bộ phận liên quan để cung cấp dịch vụ theo đúng cam kết đối với khách hàng.

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn nhà hàng hoặc các ngành nghề có liên quan.

Nam/Nữ nhanh nhẹn, hoạt bát, có kỹ năng giao tiếp, tư vấn và thuyết phục tốt.

Có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Kinh nghiệm từ 01 năm tại vị trí tương đương.

Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm: 11-13tr + SVC + thưởng % doanh số (Doanh số được phân bổ cụ thể theo mảng phụ trách. Đảm bảo rõ ràng)

Thưởng Lương tháng 13, Thưởng cuối năm theo kết quả doanh thu, Thưởng các ngày Lễ trong năm, thưởng thành tích, review lương định kỳ theo năng lực.

Các chế độ phúc lợi cá nhân: Cưới hỏi, việc hiếu, ốm đau (bản thân + người thân), sinh nhật, sử dụng các dịch vụ của công ty thành viên với giá ưu đãi (Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Công viên Thiên đường Bảo Sơn...)

Gói Khám sức khỏe định kỳ hàng năm (3tr), du lịch teambuilding hè, YEP quy mô...và nhiều hoạt động sôi nổi khác do BCH Công đoàn tổ chức quy mô.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, vui vẻ.

Thời gian làm việc: 8h-17h Thứ 6. Từ 8h-12h trưa Thứ 7.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng và du lịch Bảo Sơn

