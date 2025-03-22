Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Sản phẩm: Web/ App học tiếng anh

Khách hàng là các trường học THPT/THCS và các trung tâm anh ngữ

Tìm kiếm, khai thác, lưu trữ database khách hàng

Tìm hiểu và tư vấn nhu cầu sử dụng phần mềm tiếng Anh/ học tiếng Anh trực tuyến theo nhu cầu đào tạo của khách hàng.

Tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt

Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.

Có tinh thần học hỏi và cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Tháng lương 13

Xét tăng lương 6 tháng hoặc 1 năm/ lần

Được tham gia team building, các hoạt động của công ty.

Làm việc thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), làm từ 8h-17h (nghỉ trưa 1 tiếng).

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định.

Nghỉ lễ, phép theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.