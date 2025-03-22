Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Sản phẩm: Web/ App học tiếng anh
Khách hàng là các trường học THPT/THCS và các trung tâm anh ngữ
Tìm kiếm, khai thác, lưu trữ database khách hàng
Tìm hiểu và tư vấn nhu cầu sử dụng phần mềm tiếng Anh/ học tiếng Anh trực tuyến theo nhu cầu đào tạo của khách hàng.
Tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt.
Có tinh thần học hỏi và cầu tiến
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Tháng lương 13
Xét tăng lương 6 tháng hoặc 1 năm/ lần
Được tham gia team building, các hoạt động của công ty.
Làm việc thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật), làm từ 8h-17h (nghỉ trưa 1 tiếng).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật định.
Nghỉ lễ, phép theo quy định.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUANG ĐỨC
