Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Valona làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Valona
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Valona

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Valona

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- B1, Lô 5 Khu ĐTM Định Công

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hiểu biết ngành hóa Polymer
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hòa đồng, thích giao tiếp, trung thực
- Yêu thích công việc di chuyển, đi công tác thường xuyên

Tại Công Ty TNHH Valona Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 15,000,000- 25,000,000
- Đóng BHXH theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Valona

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Valona

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 212 Trần Văn Kiểu - Phường 10 - Quận 6 - TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

