Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Valona làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Valona
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- B1, Lô 5 Khu ĐTM Định Công
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hiểu biết ngành hóa Polymer
- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh
- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hòa đồng, thích giao tiếp, trung thực
- Yêu thích công việc di chuyển, đi công tác thường xuyên
Tại Công Ty TNHH Valona Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương : 15,000,000- 25,000,000
- Đóng BHXH theo luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Valona
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
