Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Valona làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - B1, Lô 5 Khu ĐTM Định Công

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hiểu biết ngành hóa Polymer

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

- Có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hòa đồng, thích giao tiếp, trung thực

- Yêu thích công việc di chuyển, đi công tác thường xuyên

Tại Công Ty TNHH Valona Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương : 15,000,000- 25,000,000

- Đóng BHXH theo luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Valona

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin