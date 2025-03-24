Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 ngõ 60 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

· Tư vấn, chia sẻ và giải thích cho khách hàng về nội dung chương trình học, các khóa học và chính sách bán hàng của Công ty
· Duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty
· Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi hội thảo, sự kiện của trung tâm hoặc công ty tổ chức và các buổi học thử cho học sinh
· Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Tiếp nhận và đưa ra đề xuất xử lý mọi khiếu nại khách hàng.
· Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
· Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và bán hàng là 1 lợi thế
· Hoạt ngôn, tác phong nhanh nhẹn, linh hoạt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương cứng theo rank: 7 - 11 triệu (offer lương trong phỏng vấn)+ Hoa hồng + thưởng nóng
· THU NHẬP HẤP DẪN, từ 15tr – 30tr ++/ tháng hoặc hơn tùy vào năng lực (lương cứng + hoa hồng + thưởng)
· Xét tăng lương định kỳ, lương tháng 13
· Lộ trình thăng tiến cụ thể, từ sale lên manager, phó giám đốc, giám đốc trung tâm....
· Được đào tạo bài bản từ A đến Z

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Giáo Dục Ocean Wings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 8/60, Phố Dương Khuê, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

