Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Thuận: - Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Huyện Hàm Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường xuất khẩu sầu siêng

- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

- Đàm phán, tư vấn và chốt đơn hàng

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (nhà máy, mua hàng, kế hoạch, vận chuyển, kế toán) để đảm bảo tiến độ giao hàng và thanh toán

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi xuất hàng, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp

- Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số và kế hoạch phát triển thị trường

- Và các công việc khác do quản lý giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm (sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc)

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

- Biết ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

- Chịu được áp lực công việc

- Tính cách trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, QTKD, Xuất Nhập khẩu, Kinh Doanh Quốc tế là một lợi thế)

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận

ức lương

- Thử việc 2 tháng

- Được đóng BHXH, BHYT, thưởng KPI, du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang

