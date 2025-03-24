Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang
- Bình Thuận:
- Thôn An Bình, Xã Sông Phan, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận, Huyện Hàm Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phụ trách hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường xuất khẩu sầu siêng
- Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển mối quan hệ với khách hàng tiềm năng
- Đàm phán, tư vấn và chốt đơn hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan (nhà máy, mua hàng, kế hoạch, vận chuyển, kế toán) để đảm bảo tiến độ giao hàng và thanh toán
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng sau khi xuất hàng, xử lý các vấn đề phát sinh để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược kinh doanh phù hợp
- Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số và kế hoạch phát triển thị trường
- Và các công việc khác do quản lý giao
̉n lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt
- Biết ngoại ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
- Chịu được áp lực công việc
- Tính cách trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
- Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, QTKD, Xuất Nhập khẩu, Kinh Doanh Quốc tế là một lợi thế)
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang Thì Được Hưởng Những Gì
ức lương
- Thử việc 2 tháng
- Được đóng BHXH, BHYT, thưởng KPI, du lịch
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Haiyang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI