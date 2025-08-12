Tuyển Network Engineer FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Keangnam Landmark Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Network Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc bảo hành, thay thế phần cứng thiết bị/ linh kiện lỗi cho các thiết bị mạng và bảo mật của các hãng như: Cisco, Juniper, Checkpoint, Palo Alto ...

Thực hiện bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra tình trạng hoạt động và đưa ra các cảnh báo, khuyến nghị.

Thực hiện các biện pháp ngăn ngừa các lỗi tiềm ẩn cho các thiết bị.

Thực hiện khắc phục sự cố, lỗi kỹ thuật, lỗi hệ điều hành liên quan đến thiết bị mạng và bảo mật...

Thực hiện các công việc được giao khác như triển khai, di chuyển hệ thống, ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trường Đại học, cao đẳng chuyên ngành CNTT/ĐTVT hoặc liên quan.

Ưu tiên đã/ đang tham gia các khóa học chuyên ngành như CCNP, ... hoặc tương đương

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống mạng, bảo mật bao gồm thiết kế, triển khai, bảo trì, khắc phục sự cố hoặc vận hành

Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị mạng của Cisco/Juniper/HP...

Có khả năng đọc viết tiếng Anh chuyên ngành.

Có khả năng đi công tác dài ngày khi có yêu cầu.

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên. Lương tháng 13 và thưởng KPI;

Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc. Tham gia thi chứng chỉ chuyên môn quốc tế do Công ty tài trợ;

Tham gia các hoạt động teambuilding, mừng công và nghỉ mát hàng năm;

15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định;

Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và cơ hội mua ưu đãi cho người thân. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Môi trường trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa tổng hội phong phú. Điều kiện làm việc hiện đại, văn minh; công cụ phần mềm về quản lý và tác nghiệp tiên tiến nhất;

Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT;

Xem xét tăng lương hàng năm;

Chế độ hỗ trợ mua nhà, mua xe cho cán bộ nhân viên công nghệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

