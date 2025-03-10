Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ GR làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô phỏng, lập trình, chạy thử hệ thống tự động hóa tích hợp PLC siemens, robot công nghiệp ABB và các thiết bị tiên tiến tại nhà máy sản suất ô tô Vinfast.

Phụ trách kỹ thuật chính cho các vấn đề điện điều khiển & PLC trong dây chuyền sản xuất hàng ngày

Điều tra lỗi, phân tích nguyên nhân gốc rễ và hành động khắc phục cho phần điện điều khiển và PLC

Trình bày các vấn đề kỹ thuật cho Kỹ sư trưởng PLC & Điện/quản lý công trường và đảm bảo trình bày chính xác cho các bên liên quan.

Tham gia vào công việc cải tiến/cải tạo hệ thống điện và điều khiển, tiến hành hiệu chuẩn, thử nghiệm và gỡ lỗi

Phối hợp với kỹ sư OSS Robot & Cơ khí, nhân viên vận hành khách hàng và các bên liên quan chức năng khác trong công việc hàng ngày

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ sư PLC trên 1 năm kinh nghiệm về Siemens, ngoài ra sẽ được đâò tạo để nắm bắt công việc.

- Tốt nghiệm đại học, các chuyên nghành tự động hóa, cơ điện tử,…

- Nhiệt tình, chăm chỉ.

- Biết tiếng anh là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ GR Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng 13 và đánh giá thưởng KPI hàng năm.

- Lương cơ bản thương lượng theo năng lực.

- Trợ cấp dự án, trợ cấp công tác theo từng dự án và khả năng đáp ứng công việc.

- Hỗ trợ chỗ ở, ăn trưa, xăng xe đi lại làm việc

- Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

-Du lịch hằng năm theo chế độ công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HOÁ GR

