Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Maruka Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Maruka Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/06/2025
Công ty TNHH Maruka Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Maruka Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 302, Tầng 3, Tòa nhà City View, Số 12 đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hê, tìm kiếm khách hàng mới
- Duy trì và phát triển khách hàng cũ
- Nhận yêu cầu của khách hàng và gửi sang bộ phận liên quan để làm báo giá
- Liên hệ với maker về yêu cầu của khách hàng
- Thời gian đầu có Quản lý người Việt hỗ trợ đến lúc thạo công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 25 -30 tuổi.
- Kinh nghiệm về Sales ít nhất 1 năm
- Ưu tiên ứng viên biết về máy móc, thiết bị công nghiệp
- Tiếng Nhật giao tiếp (tương đương N3 trở lên)

Tại Công ty TNHH Maruka Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12,000,000 – 16,000,000 VNĐ
- Tăng lương, thưởng hằng năm.
- Nghỉ thứ 7, Chủ Nhật, các ngày Lễ, Tết theo quy định.
- Đóng đầy đủ bảo hiểm theo quy định của pháp luật và chế độ đãi ngộ của người lao động (full lương).
- Khám sức khỏe định kỳ và Mua bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.
- Du lịch công ty hằng năm.
- Có xe đưa đón khi đi làm việc tại khách hàng.
- Phụ cấp đi lại, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp tiếng Anh/Nhật.
- Đào tạo nước ngoài, Đào tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Maruka Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Maruka Việt Nam

Công ty TNHH Maruka Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng số 7, Tổ hợp Nhà máy cho thuê số 1, Lô N-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

