Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG DAISY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B6A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tiếp nhận yêu cầu, tham gia thảo luận, sáng tạo ý tưởng, nghệ thuật cho các plan.

Chuẩn bị nội dung, ý tưởng, đề xuất với phòng ban và khách hàng.

Triển khai hợp đồng giám sát và triển khai về nội dung hợp đồng đã ký; Giám sát quá trình triển khai.

Phối hợp với các team trong công ty và nhà cung cấp để triển khai.

Báo cáo tiến độ/kết quả thực hiện

Các công việc phát sinh khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, Ưu tiên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông về y tế.

Có khả năng sáng tạo tốt, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng thuyết trình tốt.

Hiểu về xu hướng mới nhất trong môi trường quảng cáo để có những ý tưởng sáng tạo và giá trị.

Có laptop

Tại CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG DAISY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng dự án, thưởng hàng năm theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày Lễ Tết, thưởng thâm niên làm việc;

Cơ hội được làm việc với các nhãn hàng lớn, các tập đoàn của nước ngoài & Việt Nam;

Cơ hội được tham gia các dự án truyền thông lớn về y tế.

Môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Chế độ phúc lợi và các hoạt động tập thể sáng tạo và đa dạng: các sự kiện nội bộ, du lịch. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định; Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG DAISY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.